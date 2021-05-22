Мик Шумахер разбил свой болид в конце третьей практики «Гран-при Монако»

Пилот «Хаас» Мик Шумахер попал в аварию в конце третьей практики «Гран-при Монако».

Немец не справился с управлением на выходе из поворота в начале очередного круга и врезался в ограждение. Гонщик сломал переднее левое колесо и переднее крыло.

? RED FLAG ?



Mick Schumacher has a big crash, but he is safely out of the car #MonacoGP ?? #F1 pic.twitter.com/KH5sG35jLR — Formula 1 (@F1) May 22, 2021

После аварии Шумахера практика была прервана, сессию не стали возобновлять, поскольку болид было невозможно убрать с трассы до окончания времени заездов.

«Гран-при Монако» проходит с 20 по 23 мая. Сегодня, 22 мая состоится квалификация, начало — в 16.00 (мск).