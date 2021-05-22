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Мик Шумахер разбил свой болид в конце третьей практики «Гран-при Монако»

14:16
Разбитый болид Мика Шумахера. Фото "Формула-1"
Разбитый болид Мика Шумахера. Фото &quot;Формула-1&quot;
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Пилот «Хаас» Мик Шумахер попал в аварию в конце третьей практики «Гран-при Монако».

Немец не справился с управлением на выходе из поворота в начале очередного круга и врезался в ограждение. Гонщик сломал переднее левое колесо и переднее крыло.

После аварии Шумахера практика была прервана, сессию не стали возобновлять, поскольку болид было невозможно убрать с трассы до окончания времени заездов.

«Гран-при Монако» проходит с 20 по 23 мая. Сегодня, 22 мая состоится квалификация, начало — в 16.00 (мск).

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