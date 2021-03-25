Руководитель «Хааса»: «Для команды успехом будет, если Мазепин и Шумахер доберутся до финиша в Бахрейне»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал об ожиданиях от Гран-при Бахрейна.

«Успешным выступлением будет то, что они приведут болиды к финишу и ничего не случится. Задача — получить опыт пилотирования болида в течение уик-энда. Им сейчас нужно готовится к следующему сезону, мы надеемся, будет более качественный болид», — цитирует Штайнера GPFans.

В новом сезоне за «Хаас» выступают россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер.