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«Формула-1» опубликовала новое интро сезона-2021. Видео

17:35
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«Формула-1» опубликовала на странице в Twitter новое интро сезона-2021.

В видео были представлены россиянин Никита Мазепин, немец Мик Шумахер и японец Юки Цунода, которые в этом году дебютируют в «Королевских гонках».

«Новый сезон, новые пилоты, новое интро… За дело», – говорится в посте.

Первый этап нового сезона пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.

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