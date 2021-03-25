«Формула-1» опубликовала новое интро сезона-2021. Видео

«Формула-1» опубликовала на странице в Twitter новое интро сезона-2021.

В видео были представлены россиянин Никита Мазепин, немец Мик Шумахер и японец Юки Цунода, которые в этом году дебютируют в «Королевских гонках».

«Новый сезон, новые пилоты, новое интро… За дело», – говорится в посте.

Первый этап нового сезона пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.