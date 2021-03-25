«Формула-1» опубликовала новое интро сезона-2021. Видео
17:35
«Формула-1» опубликовала на странице в Twitter новое интро сезона-2021.
В видео были представлены россиянин Никита Мазепин, немец Мик Шумахер и японец Юки Цунода, которые в этом году дебютируют в «Королевских гонках».
«Новый сезон, новые пилоты, новое интро… За дело», – говорится в посте.
Первый этап нового сезона пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта.
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