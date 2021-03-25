Сотрудник команды «Формулы-1» сдал положительный тест на коронавирус и был помещен на карантин

Сотрудник одной из британских команд «Формулы-1» помещен на карантин в Бахрейне из-за сдачи положительного теста на коронавирус, сообщает The Sun.

Один из тестов члена британской команды оказался положительным. Он сам и те, с кем он контактировал, помещены на карантин до получения результатов повторного теста.

В сезоне-2021 действуют строгие правила из-за пандемии коронавируса. Все прибывающие на «Гран-при Бахрейна» должны сдать тест, после чего изолироваться в отели до получения результатов.

Руководство «Формулы-1» не раскрывает имя заразившегося и название команды, но отмечают, что это не ключевой сотрудник и «Гран-при» сможет состояться.

В сезоне-2021 выступают три британские команды: «Астон Мартин», «Макларен» и «Уильямс». Первый этап пройдет 26-28 марта в Бахрейне.