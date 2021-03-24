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Руководитель «Хаас» оценил готовность Мазепина и Шумахера к «Формуле-1»

09:31
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Руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер оценил готовность гонщиков команды, Никиты Мазепина и Мика Шумахера, к выступлениям в «Формуле-1».

«Я доволен тем, как они поработали на тестах. И Шумахер, и Мазепин многому научились, привыкли к болиду «Формулы-1». Ожидал от них больше ошибок. Они оба отлично подготовлены и проделали отличную работу», — приводит F1World слова Штайнера.

Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 26 по 28 марта. Мазепин и Шумахер проведут дебютный «Гран-при» в «Королевских гонках».

Дополнительная информация:

https://www.f1world.it/steiner-mi-aspettavo-piu-errori-da-mazepin-e-schumacher/

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