Райкконен заявил, что новый регламент «Формулы-1» не повлияет на его решение по поводу карьеры
11:58
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен заявил, что еще не принял решения о продолжении или завершении карьеры в 2022 году, но отметил, что на решение не повлияет вступление в силу нового регламента.
«Думаю, все взволнованы по поводу нового регламента, который вступит в силу в следующем году, но это не скажется на моем решении о продолжении или завершении карьеры. Надеюсь, что новые правила сработают так, как предполагается», — приводит F1i слова Райкконена.
Райкконен выступает в «Формуле-1» с 2001 года. В 2007 году он стал чемпионом гоночной серии.
Дополнительная информация:
https://f1i.com/news/400158-raikkonen-future-in-f1-wont-be-dictated-by-2022-regs.html
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