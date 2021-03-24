Райкконен заявил, что новый регламент «Формулы-1» не повлияет на его решение по поводу карьеры

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен заявил, что еще не принял решения о продолжении или завершении карьеры в 2022 году, но отметил, что на решение не повлияет вступление в силу нового регламента.

«Думаю, все взволнованы по поводу нового регламента, который вступит в силу в следующем году, но это не скажется на моем решении о продолжении или завершении карьеры. Надеюсь, что новые правила сработают так, как предполагается», — приводит F1i слова Райкконена.

Райкконен выступает в «Формуле-1» с 2001 года. В 2007 году он стал чемпионом гоночной серии.