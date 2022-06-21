Руководитель «Феррари» выступил с критикой в адрес ФИА

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выступил с критикой в адрес Международной автомобильной федерации (ФИА).

Международная автомобильная федерация (ФИА) выписала директиву, согласно которой команды будут обязаны предпринимать действия в случае слишком сильного раскачивания машин.

«С нашей точки зрения, данная техническая директива непригодна. Мы сообщили об этом ФИА, и причина в том, что директивы должны уточнять регламент или помогать в контроле правил, а не менять их. Нельзя изменять регламент через техническую директиву», — цитирут Бинотто Autosport.

Бинотто полагает, что директива не может противоречить правилам, поэтому применять ее нельзя. ФИА может изменить регламент без одобрения команд в целях безопасности — следующее заседание Всемирного совета ФИА состоится перед «Гран-при Великобритании».