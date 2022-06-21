Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 12:50

«Формула-1» может отказаться от легендарной гонки в Спа

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Легендарная трасса «Формулы-1» в Спа-Франкоршам может исчезнуть из календаря в 2023 году, сообщает Sports Mole.

По данным источника, легендарная трасса «Гран-при Бельгии» в Спа может исчезнуть из календаря, так как промоутеры еще не заключили нового соглашения с «Формулой-1».

Также сообщается, что во время минувшего «Гран-при Канады» боссы команд услышали от генерального директора «Ф-1» Стефано Доменикали новость о том, что расписание может еще больше увеличиться — до 24 гонок в следующем году.

Однако 16 из этих 24 будут отведены под «Гран-при» за пределами Европы, поскольку организация осваивает новые гоночные места в США и Африке.

«Гран-при Бельгии» в сезоне-2022 пройдет с 26 по 28 августа.

Впервые гонка в Спа состоялся в 1925 году, а в 1950 году была включена в первый чемпионат мира «Формулы-1».

Источник: https://www.sportsmole.co.uk/formula-1/red-bull/news/f1-set-to-drop-legendary-spa-francorchamps-race_488501.html
Формула-1
0
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
«Челси» нужен Стерлинг, а «Ювентусу» - Ди Мария, «ПСЖ» выкупает себе тренера за 10 млн. Главные трансферные слухи Европы на 21 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мазепин заявил, что ему не интересен Indycar
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости