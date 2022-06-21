«Формула-1» может отказаться от легендарной гонки в Спа

Легендарная трасса «Формулы-1» в Спа-Франкоршам может исчезнуть из календаря в 2023 году, сообщает Sports Mole.

По данным источника, легендарная трасса «Гран-при Бельгии» в Спа может исчезнуть из календаря, так как промоутеры еще не заключили нового соглашения с «Формулой-1».

Также сообщается, что во время минувшего «Гран-при Канады» боссы команд услышали от генерального директора «Ф-1» Стефано Доменикали новость о том, что расписание может еще больше увеличиться — до 24 гонок в следующем году.

Однако 16 из этих 24 будут отведены под «Гран-при» за пределами Европы, поскольку организация осваивает новые гоночные места в США и Африке.

«Гран-при Бельгии» в сезоне-2022 пройдет с 26 по 28 августа.

Впервые гонка в Спа состоялся в 1925 году, а в 1950 году была включена в первый чемпионат мира «Формулы-1».