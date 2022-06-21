Руководитель «Мерседеса» Вольф пессимистично оценил шансы на победу в этом сезоне

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф оценил шансы команды на победу в текущем сезоне «Формулы-1».

«Есть ли шансы на победу? Нет, поезд уже давно ушел. Но мы хотим выиграть хотя бы одну гонку собственными силами. И я думаю у нас это получится в 2022 году», — цитирует Вольфа Sky Sports.

В личном зачете этого сезона пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл занимают шестое и четвертое место.

В Кубке конструкторов «Мерседес» — третий, уступая «Феррари» и «Ред Буллу».