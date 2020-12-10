Руководитель «Феррари» пропустит гонку в Абу-Даби из-за недомогания

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не сможет присутствовать на «Гран-при Абу-Даби» из-за плохого самочувствия, сообщает Sky Italia.

По информации источника, итальянец отправился в Италию и будет вести дела команды из дома. Сообщается, что недомогание Бинотто не связано с коронавирусом.

«Гран-при Абу-Даби» пройдет с 11 по 13 декабря и станет последним этапом «Формулы-1» в сезоне-2020.