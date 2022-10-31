Бинотто: «Феррари» в Мексике не хватало скорости, были проблемы с двигателем, тягой, балансом»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о проблемах команды после «Гран-при Мексики».

Карлос Сайнс занял пятое место с отставанием 58 секунд от пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, Шарль Леклер финишировал шестым (+68 секунд).

«Прямо сейчас у нас не так много объяснений. Мы испытывали трудности, начиная с квалификации, и гонка вышла тяжелой. Не такого результата мы хотели достичь. Убеждены, что старт на «софте» с переходом на «медиум» — лучшая стратегия. Нам просто не хватало скорости, чтобы держаться в группе лидеров. Дело не в шинах. Мы испытывали бы трудности вне зависимости от состава. У нас весь уик-энд были проблемы с силовой установкой, тягой, балансом, пилотам было трудно в поворотах. В данный момент у нас нет четких ответов. Полагаем, проблем больше, чем одна», — приводит слова Бинотто Motorsport.

Глава команды также не исключил, что Сайнс может получить новые компоненты силовой установки на «Гран-при Бразилии», которое пройдет с 11 по 13 ноября.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место на "Гран-при Мексики", его сокомандник Серхио Перес — третье. Вторым в гонке стал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон.