Перес: «К сожалению, неудачный пит-стоп не позволил обойти Хэмилтона на «Гран-при Мексики»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свое выступление на «Гран-при Мексики».

Перес в гонке в Мехико занял третье место.

«Сегодня я показал все, что мог, в том числе на старте. Я правда очень сильно атаковал. К сожалению, мой пит-стоп получился немного неудачным — это не позволило нам обойти Льюиса Хэмилтона. Обгонять на трассе было очень сложно — как только я оказался позади Льюиса, у меня начались трудности. Хороший подиум, хотя на глазах у своих болельщиков мне хотелось добиться большего. Но третье место — это все равно хороший результат», — приводит слова Переса Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место на «Гран-при Мексики». Вторым в гонке стал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон.