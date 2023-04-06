Вассер: «Феррари» сделала огромный шаг вперед по гоночному темпу»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер отметил успехи команды, несмотря на провал на «Гран-при Австралии».

Шарль Леклер сошел на первом круге, Карлос Сайнс выбыл из очковой зоны из-за штрафа.

«Мы слегка подавлены из-за всего этого. Но в целом настроение позитивное, потому что мы сделали огромный шаг вперед по гоночной скорости и будем от этого отталкиваться на протяжении оставшейся части сезона. Я сохраню позитив и буду стараться еще больше. После квалификации команда была разочарована — возникло ощущение, что не удалось все сделать правильно. Но темп у нас был. Надо отмечать позитивные моменты и отталкиваться от них в ближайших гонках. Мы неплохо восстановились после Джидды, темп был хорошим», — приводит слова Вассера Autosport.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав в трех гонках 26 очков. Лидирует «Ред Булл» — 123 очка.

Четвертый этап сезона-2023 «Формулы-1» пройдет с 28 по 30 апреля в Баку (Азербайджан).