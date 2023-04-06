Алонсо: «Меня удивили все красные флаги на «Гран-при Австралии»

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сомневался в необходимости красных флагов на «Гран-при Австралии».

Гонку в Мельбурне трижды прерывали красными флагами. Сначала заезд остановили после инцидента пилота «Уильямса» Алекса Албона, затем из-за столкновения Кевина Магнуссена из «Хааса» с барьерами и из-за массовой аварии на рестарте.

«Меня удивили все красные флаги, честно говоря. Первый случился из-за «Уильямса» в шестом повороте. Мы проехали через это место за машиной безопасности, и на треке лежало небольшое количество гравия, но ситуация была не слишком плохой. Мы не знаем, что происходит на трассе. Может, один из барьеров оказался в ненадлежащем состоянии — полагаю, у ФИА больше информации.

Пожалуй, мы спросим в Баку, какова была причина вторых флагов. Я знаю, что на первой прямой находились ошметки покрышки, однако сам болид стоял на внутренней части четвертого поворота, и казалось, что это достаточно безопасно. Для такого есть сэйфти-кар, так что, может быть, у нас иное мнение. Но, как я сказал, у ФИА все карты на столе, и мы доверяем им в таких ситуациях», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.

После трех гонок 41-летний испанец занимает третье место в личном зачете «Формулы-1».