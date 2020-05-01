Росс Браун: «Австрия отлично подходит для старта сезона в «Формуле-1»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун заявил, что Австрия отлично подходит для старта сезона-2020 гоночной серии, который отложен из-за пандемии коронавируса.

— С точки зрения логистики будет трудно проверить всех на коронавирус перед тем, как пустить в паддок и допустить к гонкам, — приводит Autosport.com слова Брауна. — Более того, вам уже не захочется выпускать этих людей из гоночного окружения, ведь нам потом предстоит проводить другие этапы. Также, трудно подобрать страны, в которых мы могли бы начать сезон, контролируя при этом ситуацию. Австрия отлично подходит нам. Прямо рядом с трассой есть аэродром, куда люди смогут прилететь чартерными рейсами. На самой трассе прекрасная инфраструктура, плюс автодром расположен далеко от крупных городов. Там удобно провести две гонки за 2 недели. К сожалению, этап пройдет без фанатов, но мы считаем, что отлично можем провести гонку для зрителей, которые посмотрят ее по телевизору. Мы хотим порадовать болельщиков, которые очень расстроены из-за всех этих задержек.