Росберг предложил провести восемь сдвоенных этапов

Чемпион «Формулы-1»-2016 Нико Росберг предложил свой вариант изменения календаря «Формулы-1». Старт сезона был отложен из-за пандемии коронавируса.

— Было бы здорово увидеть в восемь сдвоенных этапов, то есть 16 гонок, -приводит слова Росберга в интервью Reuters. — В таком случае шансы на титул могут быть даже у аутсайдера. Если фаворит несколько раз споткнется, все может случиться. Со спортивной точки зрения это не совсем правильно, ведь вы всегда хотите минимизировать влияние удачи. Чем больше гонок, тем лучше.

По регламенту минимальное число гонок в чемпионате — восемь.