Кубица: «Мне вполне комфортно от мысли, что моя история в «Формуле-1» завершается, ведь я реалист»

Польский пилот Роберт Кубица заявил, что может завершить работу в команде «Формулы-1».

«Еединственная причина, по которой я до сих пор приезжаю на этапы «Формулы-1», заключается в том, что иногда у меня есть возможность сесть за руль в качестве резервного гонщика. Но вполне возможно, что этот сезон стал для меня последним.

Все зависит от главного партнера «Альфа Ромео» — компании Orlen. Для начала необходимо понять, что мы хотим делать дальше, а уже после этого я проведу переговоры со всеми заинтересованными сторонами.

Посмотрим, останусь я в команде или перейду в другую, но все зависит от того, смогу ли я садиться за руль и быть полезным. Если я не могу ничем помочь команде, то я не хочу просто так числиться в составе.

Мне вполне комфортно от мысли, что моя история в «Формуле-1? завершается, ведь я реалист. Нужно быть честным — мне уже 38 лет, поэтому не будет никакого сюрприза в том, что я больше не получу возможности сесть за руль», — цитирует Кубица Racingnews365.