Леклер назвал «Гран-при Монако» самым болезненным моментом сезона

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, какие случаи неудачных выступлений в сезоне-2022 считает самыми болезненными.

«Что тяжелее собственные ошибки или тактические? На этот вопрос непросто ответить. Ведь все эти неудачи было очень тяжело принять. Опять же, я потерял не так много очков. Но во Франции было тяжело — ведь потенциально я мог заработать 25 очков. Особенно тяжело было с учетом того, что на той стадии сезона мы еще боролись за чемпионат. Так что да, та неудача была болезненной. Многие из этих моментов было непросто пережить, но для меня самым болезненным моментом останется неудача на Гран-при Монако», — приводит слова Леклера F1i.com.

Он заявил еще тяжелее становится от того, что это еще один его домашний «Гран-при», который прошел для него не лучшим образом.

«К сожалению, в Монако со мной постоянно что-то происходит и этот год не стал исключением. Еще тяжелее было от того, что мы справились с самой сложной частью — стартовав в дождь. Но потом, к сожалению ошибившись с выбором, мы проиграли гонку», — добавил Леклер.

25-летний монегаск начинал свой домашний «Гран-при» в поул-позиции. В меняющихся погодных условиях в «Феррари» позвали Леклера на пит-стоп, однако, как только он заехал, команда попросила его оставаться на трассе, потому что его напарник Карлос Сайнс не успел сменить резину. В результате Леклер финишировал на четвертом месте. Победителем стал Серхио Перес из «Ред Булл».

В сезоне-2022 Леклер стал вице-чемпионом, набрав 308 очков. Пилот «Ред Булл» взял свой второй чемпионский титул подряд (454 очка).