Ферстаппен — о расширении календаря Ф1: «Если вы не готовы к сложностям, лучше уйти прямо сейчас»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и представитель «Ферарри» Шарль Леклер поделились мнением о расширении календаря «Формулы-1» в 2023 году.

«Если вы не готовы к сложностям, лучше уйти прямо сейчас. Как по мне, все мы гонщики, а значит, любим гонки. Мне понравился прошлый сезон, и нынешний тоже понравился. Да, было бы сложно постоянно сражаться так, как в 2021-м. Но подобное случается в Ф1 не так часто, так что все в порядке», — приводит Motorsport слова нидерландского гонщика.

«Думаю, мы все готовимся к более долгому чемпионату. Надеюсь, в следующем году борьба будет более упорной. Всегда здорово, когда борьба продолжается до самого конца. Сам я готовлюсь к увеличению количества гонок и, надеюсь, к более долгому сражению», — добавил Леклер.

В сентябре Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила календарь «Формулы-1» на 2023 год. Сезон, который стартует 5 марта в Бахрейне, включит в себя рекордные 24 этапа.



