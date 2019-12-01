Роберт Кубица: «Самый ценный итог сезона: я понял, что могу выступать на высшем уровне»

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица отметил, что возвращение в «Формулу-1» позволило ему поверить в то, что он способен выступать на высшем уровне. Поляк, который чаще всего финишировал последним, после окончания нынешнего сезона покинет «Уильямс».

— В целом сезон был непростым для меня и Расселла, но он проделал отличную работу, — цитирует GP Today Кубицу. — Когда сезон так тяжело складывается, все равно, каким ты будешь: 18-м или 20-м. Главное — ощущение, что ты сделал все, что мог. Гонщики всегда хотят добиваться максимума. Поэтому тяжело по такому сезону оценивать выступление. Но самое важное, что он вселил в меня уверенность в том, что я еще могу выступать на высшем уровне в другой гоночной серии. Поэтому в следующем году я продолжу выступать. Это самый ценный результат сезона.