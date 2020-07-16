Решение по протесту «Рено» озвучат в августе

В воскресенье вечером команда «Рено» подала протест против машин «Рейсинг Пойнт», подозревая, что RP20 не является самостоятельной разработкой команды, сообщает Auto Motor und Sport.

В ФИА приняли протест, опечатали и изъяли воздуховоды передних и задних тормозов RP20. Кроме того, в федерации отправили дополнительный запрос «Мерседес» с просьбой предоставить для изучения воздуховоды передних и задних тормозов машины W10 2019 года, чтобы сравнить их с изъятыми деталями.

Ожидается, что вердикт будет вынесен в августе. В случае, если ФИА не станет наказывать «Рейсинг Пойнт», некоторые эксперты прогнозируют увеличение числа команд, которые заимствую чужие разработки.