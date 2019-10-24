«Рено» может подать апелляцию на дисквалификацию

Команда «Рено» рассматривает возможность подачи апелляции на решение стюардов исключить результаты команды на «Гран-при Японии», сообщает Motorsport. Пилоты французской команды Даниэль Риккьярдо и Нико Хюлькенберг были исключены из протокола гонки.

Напомним, что исключение из протоколов пилотов «Рено» стало следствием протеста команды «Рейсинг Пойнт», которая оспорила легальность болидов французской команды из-за тормозного баланса. ФИА в итоге признала эту систему электронным помощником и приняла решение исключить обоих пилотов.