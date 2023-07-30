«Ред Булл» выиграл 13-ю гонку подряд и продлил рекордную серию побед в истории «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Бельгии» 2023 года.

Серия побед «Ред Булл» длится с последнего в сезоне-2022 «Гран-при Абу-Даби» и составляет 13 гонок. Это рекордный показатель в истории «Формулы-1».

Макс Ферстаппен выиграл 11 из последних 13 этапов «Королевских гонок», еще 2 победы на счету его партнера по команде Серхио Переса.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Нидерландах с 25 по 27 августа.