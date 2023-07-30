Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:35

«Ред Булл» выиграл 13-ю гонку подряд и продлил рекордную серию побед в истории «Формулы-1»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Макс Ферстаппен.
Фото AFP

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Бельгии» 2023 года.

Серия побед «Ред Булл» длится с последнего в сезоне-2022 «Гран-при Абу-Даби» и составляет 13 гонок. Это рекордный показатель в истории «Формулы-1».

Макс Ферстаппен выиграл 11 из последних 13 этапов «Королевских гонок», еще 2 победы на счету его партнера по команде Серхио Переса.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Нидерландах с 25 по 27 августа.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
1
0
Читайте также
МОК поссорился с Олимпийским советом Азии. Как это отразится на России?
«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью во втором туре РПЛ, Семак получил красную карточку
Очевидцы урагана в Марий Эл рассказали о противостоянии стихии
ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен победил на «Гран-при Бельгии» и выиграл десятую гонку в сезоне
Новости
RSS RSS
Все новости