«Ред Булл» подал апелляцию на отсутствие штрафа для Хэмилтона
22:14
«Ред Булл» постарается оспорить решение на штрафовать пилота «Мерседеса» Льюису Хэмилтону за предполагаемое игнорирование желтых флагов, сообщает Sky Sports.
Британец обвинялся в игнорировании режима двойных желтых флагов в третьей тренировке «Гран-при Саудовской Аравии».
При этом Хэмилтону не показывали желтые флаги или желтые световые панели, на его руле не высветилось соответствующее сообщение.
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