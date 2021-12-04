«Ред Булл» подал апелляцию на отсутствие штрафа для Хэмилтона

«Ред Булл» постарается оспорить решение на штрафовать пилота «Мерседеса» Льюису Хэмилтону за предполагаемое игнорирование желтых флагов, сообщает Sky Sports.

Британец обвинялся в игнорировании режима двойных желтых флагов в третьей тренировке «Гран-при Саудовской Аравии».

При этом Хэмилтону не показывали желтые флаги или желтые световые панели, на его руле не высветилось соответствующее сообщение.