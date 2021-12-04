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«Ред Булл» подал апелляцию на отсутствие штрафа для Хэмилтона

22:14
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«Ред Булл» постарается оспорить решение на штрафовать пилота «Мерседеса» Льюису Хэмилтону за предполагаемое игнорирование желтых флагов, сообщает Sky Sports.

Британец обвинялся в игнорировании режима двойных желтых флагов в третьей тренировке «Гран-при Саудовской Аравии».

При этом Хэмилтону не показывали желтые флаги или желтые световые панели, на его руле не высветилось соответствующее сообщение.

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Иван Шитик все материалы автора
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