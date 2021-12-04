Валттери Боттас: «Я хочу победить, но главное задание – помочь Хэмилтону»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Он занял второе место.

«Очень важная квалификация для меня и команды, - сказал Боттас в интервью после квалификации. - На тренировке у меня были проблемы. Команда заменила мотор. Они подготовили болид прямо перед стартом. Я счастлив, что могу продолжить соревнования.

Последний круг был очень непростым. Конечно я хочу победить, но главное задание – помочь команде, помочь Льюису (Хэмилтону – Прим. «СЭ»). Я попробую сделать это, а также постараюсь получить удовольствие от гонки».

Поул завоевал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. На третьем месте Макс Ферстаппен из «Ред Булла».