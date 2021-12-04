Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Валттери Боттас: «Я хочу победить, но главное задание – помочь Хэмилтону»

21:48
Теги:

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Он занял второе место.

«Очень важная квалификация для меня и команды, - сказал Боттас в интервью после квалификации. - На тренировке у меня были проблемы. Команда заменила мотор. Они подготовили болид прямо перед стартом. Я счастлив, что могу продолжить соревнования.

Последний круг был очень непростым. Конечно я хочу победить, но главное задание – помочь команде, помочь Льюису (Хэмилтону – Прим. «СЭ»). Я попробую сделать это, а также постараюсь получить удовольствие от гонки».

Поул завоевал напарник Боттаса Льюис Хэмилтон. На третьем месте Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Безбожно пил, падал пьяный в автобусе, срывал тренировки: как канадского тренера выгнали из России
Был только миг: как пилоты обледеневшего A321 спасли 200 жизней
0