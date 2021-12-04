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Гасли получил предупреждение за создание помехи Сайнсу

22:28
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Стюарды вынесли официальное предупреждение пилоту «Альфа Таури» Пьеру Гасли за создание помехи гонщику «Феррари» Карлосу Сайнсу во время квалификации «Гран-при Саудовской Аравии», сообщает сайт ФИА.

Гасли заявил, что видел приближающуюся машину Сайнса и был уверен, что она проедет слева, оставив для этого достаточно места.

Поскольку в тот момент оба гонщика не находилась на быстром круге, стюарды решили ограничиться предупреждением.

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Иван Шитик все материалы автора
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