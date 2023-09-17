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Сегодня, 17:11

«Ред Булл» не смог выиграть впервые в 2023 году, завершив рекордную серию из 15 побед подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

«Ред Булл» не смог одержать победу впервые в сезоне-2023.

По итогам «Гран-при Сингапура» лучший результат у команды показал Макс Ферстаппен, финишировавший на пятом месте. Еще один пилот «Ред Булл» Серхио Перес стал восьмым.

Серия побед «Ред Булл» длилась с «Гран-при Абу-Даби», который прошел в ноябре 2022 года. Команда выиграла 15 гонок подряд — это рекорд в истории «Формулы-1».

Следующий этап «Королевских гонок» пройдет с 22 по 24 сентября в Японии.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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