Сайнс выиграл «Гран-при Сингапура», рекордная серия побед «Ред Булл» прервалась

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выиграл «Гран-при Сингапура».

Вторым финишировал гонщик «Макларен» Ландо Норрис, уступивший испанцу 0,812 секунды. На третьей строчке — пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон (+1,269).

На последнем круге гонки партнер Хэмилтона по команде, Джордж Расселл, шедший третьим, попал в аварию и не смог финишировать.

На этапе в Сингапуре прервалась победная серия лидера Кубка конструкторов, «Ред Булл», которая является рекордной в истории «Формулы-1». Команда выигрывала на протяжении 15 гонок подряд — с «Гран-при Абу-Даби», который прошел в ноябре 2022 года.

Также прервалась рекордная победная серия пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который до этого выиграл 10 гонок подряд. В Сингапуре нидерландец стал пятым, уступив Карлосу Сайнсу 21,441 секунды.

Макс Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1» с 374 очками после 15 этапов. Второе место занимает его партнер по команде Серхио Перес, у которого 223 очка. На третьей строчке — Льюис Хэмилтон из «Мерседес», набравший 180 очков.

«Ред Булл» занимает первое место в Кубке конструкторов с 597 очками. На втором месте — «Мерседес» (289), на третьей строчке — «Феррари» (265).

Следующий этап сезона-2023 пройдет в Японии с 22 по 24 сентября.