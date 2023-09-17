Сайнс: «Я чувствовал, что нахожусь в состоянии душевного спокойствия и у меня есть возможность делать то, что я хочу»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал победу на «Гран-при Сингапура».

«Это было невероятно, спасибо всей команде «Феррари», они приложили огромные усилия, чтобы переломить наш старт сезона. Речь шла о том, чтобы исправить наши слабости и остановиться раньше, чем изначально планировал. Я сильно сбавил скорость, чтобы не дать Джорджу такой возможности. Я чувствовал, что нахожусь в состоянии душевного спокойствия и у меня есть возможность делать то, что я хочу. Я находился под давлением, но все время контролировал ситуацию. Я очень счастлив», — заявил Сайнс после гонки.

Второе место на «Гран-при Сингапура» занял пилот «Макларена» Ландо Норрис. Третьим стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

На этапе в Сингапуре прервалась победная серия «Ред Булл» (команда выигрывала на протяжении 15 гонок подряд с «Гран-при Абу-Даби» в 2022 году) и рекордная победная серия пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который выиграл 10 гонок подряд в этом сезоне «Формулы-1».