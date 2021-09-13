Райкконен планирует выступить на «Гран-при России»
13:57
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен планирует выступить на «Гран-при России».
«Я в порядке. Увидимся на следующем «Гран-при», — написал Райкконен в Instagram.
4 сентября 41-летний финн сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого он пропустил этапы «Гран-при» в Нидерландах и Италии. Его заменял польский пилот Роберт Кубица.
Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 26 сентября в Сочи.
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