Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен планирует выступить на «Гран-при России».

«Я в порядке. Увидимся на следующем «Гран-при», — написал Райкконен в Instagram.

4 сентября 41-летний финн сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого он пропустил этапы «Гран-при» в Нидерландах и Италии. Его заменял польский пилот Роберт Кубица.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 26 сентября в Сочи.