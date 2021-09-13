Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Райкконен планирует выступить на «Гран-при России»

13:57
Теги:

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен планирует выступить на «Гран-при России».

«Я в порядке. Увидимся на следующем «Гран-при», — написал Райкконен в Instagram.

Публикация от Kimi Ra?ikko?nen (@kimimatiasraikkonen)

4 сентября 41-летний финн сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого он пропустил этапы «Гран-при» в Нидерландах и Италии. Его заменял польский пилот Роберт Кубица.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 26 сентября в Сочи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

Тутберидзе затроллила Косторную, Трусова покорила новой собакой, в «Хрустальном» шутят про «Тагил рулит!» Самое интересное с прокатов сборной
Видео из самой страшной тюрьмы в мире в Афганистане
В крови погибших в Москве бабушки и внучки нашли следы яда
Лавров прокомментировал задержание россиянина в Чехии
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд