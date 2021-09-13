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Ферстапппен не согласен с наказанием за столкновение с Хэмилтоном

00:59
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что он не согласен со штрафом, который он получил за столкновение с Льюисом Хэмилтоном («Мерседес») на «Гран-при Италии». Оба гонщика сошли с дистанции после этого инцидента.

«Сегодня мы сражались за важную позицию, но для прохождения первого поворота нужно, чтобы два гонщика уступили друг другу, — цитирует Ферстаппена Autosport. Льюис просто продолжал давить, пока не осталось места для двух машин, и тогда мы столкнулись.

Когда Хэмилтон выехал из боксов, он начал прижимать меня, входя в первый поворот. Было очень тесно, но я не мог объехать его снаружи, а затем меня отбросило на оранжевый бордюр.

Я не совсем согласен с наказанием, поскольку считаю, что это был гоночный инцидент. Очень жаль, что это произошло сегодня, но мы оба профессионалы и будем двигаться дальше«.

Ферстаппен оштрафован на три места на стартовой решетке следующего этапа — «Гран-при России». Победу в Италии одержал пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/72215-maks-ferstappen-ne-soglasen-so-shtrafom-na-gran-pri-italii

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Евгений Петров все материалы автора

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