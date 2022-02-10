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Сегодня, 13:39

«Феррари» представила форму пилотов на сезон-2022

Екатерина Савостина
Корреспондент

«Феррари» презентовала новую форму пилотов на сезон-2022 «Формулы-1». Фото было опубликовано в Twitter команды.

Новая форма выполнена в красно-черных цветах. Пилотами команды в новом сезоне будут Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Ранее «Феррари» объявила дату презентации нового болида. Новую машину представят 17 февраля.

Предсезонные тесты пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне и с 10 по 12 марта в Бахрейне. Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.

Формула-1
Феррари
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