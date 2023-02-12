Расселл рассказал о том, что в «Мерседесе» нет лидера среди пилотов

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о взаимоотношениях с напарником по команде Льюисом Хэмилтоном, обратив внимание на то, что среди них нет явного лидера.

«Тото Вольф с самого начала дал каждому из пилотов понять, чего он ожидает от каждого из нас. У нас с Льюисом с самого начала были хорошие отношения. Если посмотреть в прошлое, то раньше в команде всегда был тот, кто борется за победу в чемпионате, и второй пилот. Но в случае со Льюисом и мной, нет никакого лидерского места. Мы находимся в равных условиях. Мы помогаем друг другу. Мы находимся на одном пути, чтобы улучшить машину и попытаться вернуть «Мерседес» на вершину. Это совсем другая динамика, чем, скажем, у Льюиса и Фернандо, или Себастьяна и Марка, или Проста и Сенны. Надеюсь, так и продолжится. Но я думаю, что мы оба достаточно зрелые и опытные, чтобы понять, что нужно команде. Ей нужна гармония и хорошие отношения, чтобы мы могли двигаться вперед. Если мы разрушим наши отношения, это не пойдет на пользу команде и сыграет против нас», — приводит слова Расселла GPFans.

В сезоне-2022 Расселл занял четвертую строчку в личном зачете, набрав 275 очков. Хэмилтон стал Шестым (240 очков). Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (454 очка).

В Кубке Конструкторов «Мерседес» занял третье место, набрав 515 очков. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).