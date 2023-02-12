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Сегодня, 20:49

Туррини уверен, что «Ауди» предложит работу Бинотто в «Формуле-1»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Итальянский журналист и блогер Лео Туррини уверен, что бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто еще вернется в «Формулу-1».

«После годичного отпуска Бинотто непременно вернется в Формулу 1. Я уверен, что «Ауди» предложит ему возглавить команду», — сказал Туррини в подкасте Pit Talk.

В конце ноября стало известно, что руководитель команды «Феррари» Бинотто принял решение покинуть свой пост. Причиной называлось недоверие к Бинотто со стороны президента компании Джона Элкана. В итальянской команде его заменит Фредерик Вассер. Бинотто также предстоит провести обязательный отпуск в 12 месяцев.

Формула-1
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