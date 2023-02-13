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Сегодня, 12:59

Масса поставил Ферстаппена в один ряд с Шумахером, Хэмилтоном и Сенной

Руслан Минаев
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Экс-пилот «Формулы-1» Фелипе Масса поделился мнением о месте Макса Ферстаппена в списке лучших гонщиков в истории.

«Макс — феномен. Он сосредоточен на работе, идеально пилотирует и оказывает влияние на команду, которая следует за ним. Он лучший гонщик с лучшей машиной и лучшей командой.

Можно сравнить Макса с [Михаэлем] Шумахером, Хэмилтоном и Сенной в их золотые времена. Он может выиграть еще много титулов», — рассказал Масса в интервью La Gazzetta dello Sport.

В сезоне-2022 25-летний нидерландец во второй раз стал чемпионом мира, набрав 454 очка. «Ред Булл» выиграл свой пятый Кубок Конструкторов.

Формула-1
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Михаэль Шумахер
Фелипе Масса
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