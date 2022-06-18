Расселл раскритиковал пилотов, которые выступили против директивы ФИА по борьбе с галопированием

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл раскритиковал гонщиков, которые выступили против директивы ФИА для борьбы с эффектом галопирования.

«Очевидно, что разные пилоты и команды преследуют разные цели. При этом по ходу сезона мы временами слышали жалобы на эту проблему и со стороны Карлоса Сайнс, и Серхио Переса, и Макса Ферстаппена. Однако сейчас они выступают очень хорошо и понятно, что они не хотят ничего менять. Ведь это может им навредить. Немного досадно видеть, как скорости отдают приоритет над безопасностью.

В Баку я мог видеть табличку, но никак не мог прочитать, что именно на ней написано — настолько сильной была тряска. Я также видел записи того, как на одном из кругов Лансу Строллу было очень трудно совершать нужные переключения на руле — просто потому, что его опять же очень сильно трясло на прямой.

Мы все здесь спортсмены и все мы хотим побеждать. Но не стоит рисковать своим здоровьем и своим телом просто так», — приводит слова Расселла Racefans.

В директиве, опубликованной 16 июня на сайте ФИА, перечислены меры, которые организация собирается предпринять для решения проблемы с галопированием болида — эффекта, из-за которого гонщики оказываются под чрезмерными физическими нагрузками