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Сегодня, 16:26

Расселл раскритиковал пилотов, которые выступили против директивы ФИА по борьбе с галопированием

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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл раскритиковал гонщиков, которые выступили против директивы ФИА для борьбы с эффектом галопирования.

«Очевидно, что разные пилоты и команды преследуют разные цели. При этом по ходу сезона мы временами слышали жалобы на эту проблему и со стороны Карлоса Сайнс, и Серхио Переса, и Макса Ферстаппена. Однако сейчас они выступают очень хорошо и понятно, что они не хотят ничего менять. Ведь это может им навредить. Немного досадно видеть, как скорости отдают приоритет над безопасностью.

В Баку я мог видеть табличку, но никак не мог прочитать, что именно на ней написано — настолько сильной была тряска. Я также видел записи того, как на одном из кругов Лансу Строллу было очень трудно совершать нужные переключения на руле — просто потому, что его опять же очень сильно трясло на прямой.

Мы все здесь спортсмены и все мы хотим побеждать. Но не стоит рисковать своим здоровьем и своим телом просто так», — приводит слова Расселла Racefans.

В директиве, опубликованной 16 июня на сайте ФИА, перечислены меры, которые организация собирается предпринять для решения проблемы с галопированием болида — эффекта, из-за которого гонщики оказываются под чрезмерными физическими нагрузками

Источник: https://www.racefans.net/2022/06/17/russell-criticises-rivals-putting-performance-over-safety-amid-porpoising-clampdown/
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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