Боттас рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время практики «Гран-при Канады»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время пятничной практики «Гран-при Канады».

«Было обидно пропустить вторую тренировку. У нас возникли проблемы с электроникой, и каждый раз, когда я переходил на пониженную передачу, машина переходила в нейтральное положение. Во время практики мы не смогли найти причину, поэтому пришлось остановиться. Мы, конечно, найдем решение, но оно будет неоптимальным. Нужно свести все проблемы к минимуму, и я знаю, что команда работает над этим.

Сейчас на машине есть несколько старых деталей, и мы собираемся установить новые, так что еще нужно искать баланс. Пропустив вторую практику, сложно заглядывать в будущее. Нам предстоит убедиться, что машина исправна и мы готовы, независимо от погоды, участвовать в борьбе», — приводит слова Боттаса Sky Sports.

В субботу, 18 июня, состоится третья практика. Начало в 20:00 по московскому времени. В тот же день в 23:00 состоится квалификация «Гран-при Канады».