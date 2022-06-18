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Сегодня, 18:14

Леклер — о директиве ФИА: «Проделанную работу предлагают просто выкинуть в мусорную корзину»

Леклер поделился мнением о директиве ФИА для борьбы с эффектом галопирования
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Пилот «Ферррари» Шарль Леклер поделился мнением о директиве Международной автомобильной федерации (ФИА) для борьбы с эффектом галопирования.

Эти меры были приняты в связи с тем, что некоторые пилоты сообщили о сильных болях в спине. В частности, «Мерседес» подтолкнул ФИА к поиску решения, так как Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл страдали от болей после «Гран-при Азербайджана».

«С одной стороны, я понимаю позицию Джорджа, потому что, как я уже говорил, можно просто посмотреть на то, в каком состоянии они с Льюисом выбрались из болидов после гонки в Баку. И в нынешнем виде ситуация неприемлема.

Но с другой стороны не стоит забывать о том, какой объем работы команды выполнили за последние месяцы, стараясь найти способ устранить проблему с галопированием. Ведь решение этой проблемы было нашим главным приоритетом с того момента, как мы впервые опробовали болиды на трассе.

Мы много работали, чтобы избавиться от этих проблем. И добились существенного прогресса. А теперь всю эту работу предлагают просто выкинуть в мусорную корзину, просто потому что одной команде приходится тяжелее, чем другой», — приводит слова Леклера Аutosport.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/leclerc-questions-why-ferraris-efforts-in-taming-f1-porpoising-should-be-wasted/10324115/
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Расселл раскритиковал пилотов, которые выступили против директивы ФИА по борьбе с галопированием
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