Пилот «Ферррари» Шарль Леклер поделился мнением о директиве Международной автомобильной федерации (ФИА) для борьбы с эффектом галопирования.

Эти меры были приняты в связи с тем, что некоторые пилоты сообщили о сильных болях в спине. В частности, «Мерседес» подтолкнул ФИА к поиску решения, так как Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл страдали от болей после «Гран-при Азербайджана».

«С одной стороны, я понимаю позицию Джорджа, потому что, как я уже говорил, можно просто посмотреть на то, в каком состоянии они с Льюисом выбрались из болидов после гонки в Баку. И в нынешнем виде ситуация неприемлема.

Но с другой стороны не стоит забывать о том, какой объем работы команды выполнили за последние месяцы, стараясь найти способ устранить проблему с галопированием. Ведь решение этой проблемы было нашим главным приоритетом с того момента, как мы впервые опробовали болиды на трассе.

Мы много работали, чтобы избавиться от этих проблем. И добились существенного прогресса. А теперь всю эту работу предлагают просто выкинуть в мусорную корзину, просто потому что одной команде приходится тяжелее, чем другой», — приводит слова Леклера Аutosport.