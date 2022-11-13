Расселл — о выступлении в спринте: «Даже умирая от желания выиграть, я все равно не хотел слишком рисковать»

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал победу в спринте на «Гран-при Сан-Паулу».

«Это спринт, и здесь нужно тщательно соизмерять риск и возможные последствия. И потому, даже умирая от желания выиграть, я все равно не хотел слишком рисковать, так как в этом случае мог остаться вовсе без очков, да еще и стартовать завтра последним. Но мы все сделали правильно, и нам повезло. Это невероятно. Я не ожидал, что машина окажется настолько быстрой. Но это показывает результат той упорной работы, которую проделала команда», — приводит Motorsport слова 24-летнего автогонщика.

Второе место в спринте, который прошел 12 ноября, занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Третий результат показал Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Мерседеса».