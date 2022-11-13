Ферстаппен: «Даже если бы крыло осталось целым, я бы все равно финишировал четвертым»

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен подвел итоги спринта «Гран-при Сан-Паулу», где занял четвертое место.

«Сцепления не было вовсе, да и темпа тоже. Машина «поедала» шины — даже не знаю, почему это происходило.

Да, у меня был контакт, из-за чего оказалось повреждено переднее крыло. Но даже если бы оно осталось целым, я бы все равно финишировал четвертым. Так что я испытываю определенное волнение в преддверие главной гонки. Нам обязательно нужно все проанализировать, но обычно в такой ситуации уже сложно рассчитывать на серьезное улучшение", — приводит Motorsport слова пилота «Ред Булла».

Во время гонки Ферстаппен столкнулся с представителем «Феррари» Карлосом Сайнсом, который перед поворотом пошел на обгон. В результате столкновения пилот «Ред Булла» повредил переднее крыло машины.

Напомним, что победу в спринте одержал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.