Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о тестах «Формулы-1», которые проходят в Барселоне.

«Некоторые команды кажутся довольно быстрыми — особенно «Феррари» и «Макларен» выглядят очень сильно. Похоже, у них все под контролем. Они очень здорово смотрятся с пустыми и полными баками, хорошо работают с шинами.

Все понимают, что команды работают по разным программам. Но из средних значений по отрезкам мы точно знаем, что пока находимся позади. Чемпионат не выигрывается за два дня зимних тестов в Барселоне, однако эти два дня, безусловно, получились интригующими", — приводит слова Расселла BBC Sport.

Пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо и гонщик «Феррари» Шарль Леклер показали лучшие результаты по итогам второго дня тестов. А напарник Расселла Льюис Хэмилтон показал худшее время на трассе.

Новый сезон «Формулы-1» стартует 18 марта в Бахрейне.