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24 февраля, 23:55

Расселл — о тестах «Формулы-1»: «Мы точно знаем, что «Мерседес» пока находится позади»

Расселл подвел итоги второго дня тестов «Формулы-1» в Барселоне
Екатерина Савостина
Корреспондент

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о тестах «Формулы-1», которые проходят в Барселоне.

«Некоторые команды кажутся довольно быстрыми — особенно «Феррари» и «Макларен» выглядят очень сильно. Похоже, у них все под контролем. Они очень здорово смотрятся с пустыми и полными баками, хорошо работают с шинами.

Все понимают, что команды работают по разным программам. Но из средних значений по отрезкам мы точно знаем, что пока находимся позади. Чемпионат не выигрывается за два дня зимних тестов в Барселоне, однако эти два дня, безусловно, получились интригующими", — приводит слова Расселла BBC Sport.

Пилот «Макларена» Даниэл Риккьярдо и гонщик «Феррари» Шарль Леклер показали лучшие результаты по итогам второго дня тестов. А напарник Расселла Льюис Хэмилтон показал худшее время на трассе.

Новый сезон «Формулы-1» стартует 18 марта в Бахрейне.

Источник: https://www.bbc.com/sport/formula1/60505623
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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