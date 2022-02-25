Расселл показал лучшее время по итогам утренней сессии третьего дня тестов «Формулы-1», Мазепин стал последним

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время по итогам утренней сессии третьего дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Барселоне.

Расселл провел на трассе 66 кругов — больше, чем все остальные — и показал свое время на комплекте шин C3. Второй результат — у Макса Ферстаппена из «Ред Булл», на третьем месте — Себастьян Феттель из «Астон Мартин».

Во время утренней сессии на трассе появлялись красные флаги из-за проблем с гидравликой у машины Фернандо Алонсо («Альпин») и аварии Пьера Гасли («Альфа Таури»).

Россиянин Никита Мазепин смог проехать лишь 9 кругов и занял последнее, 11-е место.

Формула-1

Барселона (Испания)

Предсезонные тесты

Третий день

Утренняя сессия

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.19,233 (С3, 66 кругов)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,532 (С3, 59 кругов)

3. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,591 (С4, 48 кругов)

4. Шарль Леклер («Феррари») 0,598 (С3, 44 круга)

5. Николас Латифи («Уильямс») +1,466 (С4, 5 кругов)

6. Ландо Норрис («Макларен») +1,594 (С3, 52 круга)

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,009 (С3, 12 кругов)

8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,706 (С3, 41 круг)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +3,236 (С2, 40 кругов)

10. Александр Албон («Уильямс») +3,419 (С2, 21 круг)

11. Никита Мазепин («Хаас») +6,996 (С3, 9 кругов)