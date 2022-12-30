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Сегодня, 09:34

Ральф Шумахер считает, что его племянник Мик в скором времени может заменить Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе»

Алина Савинова
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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер предположил, при каких обстоятельствах его племянник Мик Шумахер может стать основным пилотом «Мерседеса».

«Давайте представим, что Джордж вновь обгонит Льюиса [в 2023-м]. Захочет ли Льюис вообще продолжать после такого? Это очень интересный вопрос. Понятно, что его многое связывает с «Мерседес», но принимать решение по такому вопросу гонщик будет сам. И деньги, должен сказать, не будут иметь для него значения. И него их и так вполне достаточно. Все будет зависеть только от того, кто из них двоих будет лучше смотреться за рулем новой машины.

Хэмилтон остается топ-пилотом, но он уже давно не молодой. Время играет против него. Так что посмотрим. Но я уверен, что для команды и Мика это совершенно беспроигрышная ситуация. Тото Вольфф уже сказал, что умения Мика позволяют ему всерьез претендовать на место в кокпите. И на 2024 год открываются очень интересные возможности", — приводит Motorsport слова Ральфа Шумахера.

В сезоне-2023 Мик Шумахер будет резервным гонщиком «Мерседес». Два предыдущих сезона 23-летний пилот провел в «Хаас».

Источник: https://ru.motorsport.com/f1/news/kak-miku-shumakheru-stat-osnovnym-pilotom-mercedes-ralf-uzhe-vse-pridumal/10415071/
Мик Шумахер
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