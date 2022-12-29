Хэмилтон о Пеле: «Спасибо за то, что вы делились с нами своим талантом, гением и любовью»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон почтил память легендарного бразильского футболиста Пеле.

29 декабря трехкратный чемпион мира скончался в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественные отказ внутренних органов.

«Сегодня мы потеряли легенду. Спасибо за то, что вы делились с нами своим талантом, гением и любовью. Наследие Пеле будет вдохновлять нас всегда», — написал Хэмилтон в своих соцсетях.

Также пилот «Мерседеса» выложил фотографию Пеле с подписанной футболкой сборной Бразилии, которую Хэмилтон получил после победы в Сан-Паулу в 2021 году: «Было большой честью получить ее от легенды. Всегда ее храню».

В последние годы жизни Пеле боролся с раком прямой кишки. В январе 2022 года он прошел курс химиотерапии.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, большую часть клубной карьеры провел в составе «Сантоса». Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.