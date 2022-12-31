Муниципалитет Зандфорта хочет обложить этап «Формулы-1» особым налогом на развлекательные мероприятия

В начале декабря «Формула-1» объявила о продлении контракта с организаторами «Гран-при Нидерландов». Теперь гонке гарантировано место в календаре на три ближайших сезона, сообщает De Telegraaf.

Сейчас муниципалитет Зандфорта захотел обложить уик-энд «Формулы-1» особым налогом на развлекательные мероприятия. Такой предусмотрен законами страны, но прежде для «Формулы-1» делали исключение.

Если сторонникам налога удастся добиться своего, стоимость билетов непременно вырастет, а местным промоутерам придется расстаться со значительной частью прибыли.

«Формула-1» вернулась на голландскую трассу в 2021 году, оба прошедших «Гран-при» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.