Промоутер «Гран-при России» сообщил об отсутствии новых требований от «Формулы-1» из-за решения CAS

Промоутер этапа «Формулы-1» в России, компания «Росгонки» сообщила об отсутствии новых требований со стороны гоночной серии и Международной автомобильной федерации (ФИА) в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным допинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

«На сегодняшний день каких-либо новых требований по организации и подготовке этапа «Формулы-1» в Сочи со стороны ФИА не поступало. Команда АНО «Росгонки» осуществляет подготовку к проведению «Гран-при России» 2021 года в штатном режиме. Напомним, что чемпионат мира по автогонкам в классе Формула 1 проводится не между конкретных стран-участниц, а среди как отдельных пилотов, так и команд», — говорится в заявлении пресс-службы промоутера.

Ранее ФИА утвердила календарь «Формулы-1» на сезон-2021, согласно которому «Гран-при России» пройдет в Сочи с 23 по 26 сентября.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. Российская сторона не согласилась с вердиктом и выбрала вариант с разбирательством в CAS.

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.