Леклер выиграл третью практику «Гран-при Монако», Ферстаппен — второй

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в третьей свободной практике на восьмом этапе «Формулы-1» в Монако.

Результат лучшего круга 26-летнего монегаска составил 1 минуту 11,369 секунды. Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,197). Третье место занял Льюис Хэмилтон из «Мерседес» (+0,341).

Сессия прерывалась красными флагами из-за аварии пилота «Кик Заубер» Валттери Боттаса. Финн столкнулся с барьером и сломал переднюю правую подвеску.

Квалификация «Гран-при Монако» пройдет также в субботу, 25 мая. Начало — в 17.00 по московскому времени. Основная гонка состоится в воскресенье, 26-го числа, в 16.00 по мск.