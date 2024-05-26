Леклер — о победе на домашнем этапе в Монако: «У меня нет слов. Для меня это многое значит»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился эмоциями от победы на «Гран-при Монако». 26-летний монегаск впервые в карьере выиграл гонку на домашнем этапе.

Также эта победа стала первой для Леклера с 2022 года. Последний раз он занимал первое место на «Гран-при Австрии» два сезона назад.

«У меня нет слов, чтобы все это объяснить. Очевидно, что для меня эта победа очень многое значит. Ведь именно благодаря этой гонке я с детства начал мечтать о том, чтобы однажды стать гонщиком «Формулы-1». Где-то за 15 кругов до финиша я начал надеяться на то, чтобы до финиша больше ничего не случилось, меня начали захлестывать эмоции. Мой отец сделал для меня все возможное, чтобы я оказался здесь, это было нашей общей мечтой — мы оба хотели, чтобы я выступил на «Гран-при Монако». И я не могу поверить в то, что сейчас мне удалось здесь победить», — цитирует Леклера Sky Sports.

Вторым в гонке финишировал Оскар Пиастри из «Макларен». Третьим стал партнер Леклера по команде Карлос Сайнс. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял шестую позицию.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 7 по 9 июня. Последние два года победителем «Гран-при Канады» становился Ферстаппен.