Промоутер Гран-при России не исключает того, что в «Формуле-1» появится этап в Санкт-Петербурге

Промоутер Гран-при России Сергей Воробьев заявил, что допускает появление в календаре гоночной серии «Формула-1» второго российского этапа на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

— Командам будет тяжело выдержать 25 Гран-при за сезон, но, думаю, расширение календаря неизбежно, — цитирует Forbes Воробьева. — Формула 1 хочет еще один этап в США, на родном рынке. Плюс ЮАР, где когда-то проходил Гран-при, плюс Азия. Еще один этап в России — не сразу. Когда «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом получит статус автодрома Формулы 1, то возможно чередование этапов с сочинской трассой или даже два Гран При в России в сезоне, но не в ближайшие 2-3 года.