Президент гоночной программы «Рено» покинул свой пост

Жером Столл покидает пост президента гоночной программы «Рено» в конце 2020 года, сообщает сайт команды «Формулы-1».

Под его руководством команда вернулась в борьбу за лидерство в средней группе в «Формуле-1», а также завоевала три Кубка конструкторов и титул в личном зачете в «Формуле E».

Столл занимал эту должность с 2016 года. Ранее компания объявляла об уходе менеджера в конце 2018-го, однако тогда Столл сохранил свой пост.